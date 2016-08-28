Утечка хлора на химзаводе в США привела к остановке судоходства

Инцидент произошел в штате Западная Вирджиния, власти округа Маршал объявили эвакуацию жителей из нескольких населенных пунктов
В американском штате Западная Вирджиния была остановлена работа на химическом предприятии Axiall. Это произошло из-за утечки ядовитого хлора из одного из резервуаров. В результате инцидента была объявлена эвакуация сопредельных населенных пунктов. В данном районе на время прекращено судоходство.
«В районе в 8.40 утра (15.40 мск) в субботу на химическом предприятии Axiall, которое находится в округе Маршал недалеко от города Проктор в Западной Вирджинии, дала течь цистерна с жидким хлором. Утечка устранена. Завод был эвакуирован и в настоящий момент он не работает»,— приводит агентство «РИА Новости» сообщение компании.
В настоящий момент на месте ЧП работают специалисты. Власти округа Маршал объявили эвакуацию жителей из нескольких населенных пунктов.
Кроме того, по данным местных СМИ, береговая охрана США в качестве превентивной меры объявила о закрытии судоходства по реке Огайо неподалеку от предприятия.
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