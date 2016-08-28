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Новая субмарина стоимостью $2,7 млрд поступила на вооружение ВМС США

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Строительство подводной лодки длилось почти пять с половиной лет

ВМС США получило от кораблестроительного предприятия General Dynamics Electric Boat новую торпедную подводную лодку. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, строительство субмарины обошлось в $2,7 млрд.

Как отмечается, на строительство подводной лодки ушло почти пять с половиной лет. Она получила название USS Illinois – в честь родного штата первой леди США Мишель Обамы. Ожидается, что супруга американского президента будет следить за работой субмарины и жизнью ее экипажа.

По сообщениям информагентства, церемония ввода подводной лодки в строй состоится 29 октября этого года.

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Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

Новая субмарина стоимостью $2,7 млрд поступила на вооружение ВМС США

Строительство подводной лодки длилось почти пять с половиной лет

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