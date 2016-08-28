СМИ: выход из украинского кризиса – присоединение Донбасса к России

Желание Евросоюза и США втянуть Украину в зону своего политического влияния стало причиной противостояние на внутри этой страны. Об этом сказано в статье, размещенной на сайте газеты The Sunday Telegraph под заголовком «Благодаря головотяпству ЕС, Россия неизбежно одержит победу на Украине».

«Существовала только лишь одна причина, почему трагедия, разрывающая Украину на части, изверглась, как это произошло зимой 2013-2014 годов - это высокомерное стремление Евросоюза, поддерживаемого Соединенными Штатами, втянуть Украину в свою непрерывно расширяющуюся империю. Для этого Запад рад был наблюдать за тем, как пророссийский украинский президент был свергнут во время государственного переворота неизбранной марионеткой, удобной для ЕС», - написано в статье.

Как отмечает автор статьи Кристофер Букер, «было в полной мере ожидаемо, что русскоязычные жители Крыма и восточной Украины предпочтут, чтобы ими руководили свои же русские собратья в Москве, нежели какая-то причудливая форма правительства в далеко расположенном Брюсселе, которую они так и не начали понимать».

Также, по мнению Букера, для Запада «было до опасной степени безумно реагировать на это так, как они это сделали, при том, что госсекретарь США Джон Керри описывал голосование в Крыму как «неслыханный акт агрессии», принц Чарльз стал сравнивать Путина с Гитлером, а карикатурного на тот момент «министра иностранных дел» ЕС баронессу Эштон в Киеве приветствовали одобрительными возгласами 200 тысяч выкрикивавших «Европа, Европа» украинцев, многим из которых Брюссель за это заплатил».

Автор статьи считает, что по прошествии почти трех лет гражданской войны на Украине, «в которой уже погибли 9 тысяч человек, лидеры Запада оказались столь же унизительно беспомощными, как и всегда, в вопросе о том, как отреагировать на тот хаос, к образованию которого они приложили больше усилий, чем кто- либо другой».

Кроме того, Кристофер Букер подчеркивает, что «единственным выходом из этого тупика явилось бы присоединение восточной Украины к России».

Ранее «Известия» писали, что украинский лидер Петр Порошенко заявил, что вероятность усиления конфликта в Донбассе и возможность полномасштабного вторжения российских военных сохраняется.

МИД РФ отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о возможности полномасштабного вторжения российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что иногда не понимают, о чем в принципе говорит глава украинского государства.

«Вообще мы даже не понимаем, о чем говорит господин Порошенко и о каком полномасштабном вторжении и каком вообще вторжении идет речь. То есть это сложно понять, о чем он в принципе говорит. Вот и всё», — заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В ответ на слова Порошенко, Пентагон посоветовал Киеву не искать единорога у российских границ.

Читайте также:

Украина готовит еще один иск против России в Международный суд ООН