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Половина граждан ФРГ не хотят видеть Меркель на посту канцлера

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компанией Emnid

Согласно данным социологического опроса, проведенного компанией Emnid для издания Bild am Sonntag, половина жителей Германии выступают против того, чтобы канцлер Ангела Меркель заняла этот пост в четвертый раз.

Как пишет издание, ссылаясь на результаты опроса, 42% немцев поддерживают назначение Меркель (в ноябре ее кандидатуру поддерживали 45% опрошенных), 48% выступали против.

В опросе, который проходил 25 августа, принял участие 501 человек.

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Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

Половина граждан ФРГ не хотят видеть Меркель на посту канцлера

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компанией Emnid

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