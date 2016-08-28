Елена Исинбаева заявила, что не уедет из России после избрания в МОК

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что не уедет из России, а ее будущая работа будет связана с легкой атлетикой.

Напомним, Елена Исинбаева была отстранена от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) вместе со всеми российскими легкоатлетами, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Спортсменка объявила о завершении карьеры 19 сентября. Двукратная олимпийская чемпионка была принята в члены МОК по итогам голосования на сессии комитета в Рио-де-Жанейро.



— Конечно, я остаюсь в России. Я стала членом МОК, как всем известно, и это предполагает определенные обязанности, — приводит «Р-Спорт» заявление Елены Исинбаевой.

Вместе с тем спортсменка пояснила, что она еще не решила окончательно, в какой области она будет дальше работать, но отметила, что это будет связано с легкой атлетикой.

— С другой стороны, я еще точно не знаю и не определилась с направлением того, чем я буду заниматься. Но это определенно будет связано с легкой атлетикой. Возможно, в нашей федерации легкой атлетики произойдут изменения. Но пока об этом рано говорить, еще ничего не обсуждали», — сообщила двукратная чемпионка.

Ранее прыгунья заявляла, что после Игр в Рио она планирует обсудить с главой Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрием Шляхтиным перспективу возглавить ВФЛА. Выборы президента организации состоятся в ноябре.

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