Елена Исинбаева заявила, что не уедет из России после избрания в МОК

Спортсменка поделилась своими профессиональными планами
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что не уедет из России, а ее будущая работа будет связана с легкой атлетикой.
Напомним, Елена Исинбаева была отстранена от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) вместе со всеми российскими легкоатлетами, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Спортсменка объявила о завершении карьеры 19 сентября. Двукратная олимпийская чемпионка была принята в члены МОК по итогам голосования на сессии комитета в Рио-де-Жанейро.
— Конечно, я остаюсь в России. Я стала членом МОК, как всем известно, и это предполагает определенные обязанности, — приводит «Р-Спорт» заявление Елены Исинбаевой.
Вместе с тем спортсменка пояснила, что она еще не решила окончательно, в какой области она будет дальше работать, но отметила, что это будет связано с легкой атлетикой.
— С другой стороны, я еще точно не знаю и не определилась с направлением того, чем я буду заниматься. Но это определенно будет связано с легкой атлетикой. Возможно, в нашей федерации легкой атлетики произойдут изменения. Но пока об этом рано говорить, еще ничего не обсуждали», — сообщила двукратная чемпионка.
Ранее прыгунья заявляла, что после Игр в Рио она планирует обсудить с главой Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрием Шляхтиным перспективу возглавить ВФЛА. Выборы президента организации состоятся в ноябре.
«Спортсмены из России были самыми «чистыми» на Олимпиаде в Рио»
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.