В Киеве найдено тело российского журналиста с огнестрельным ранением

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство»
Российский журналист Александр Щетинин был обнаружен с огнестрельным ранением в голову в своей квартире в Киеве. На месте происшествия была также найдена предсмертная записка, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в столице республики.
По данным ведомства, гражданин РФ 1962 года рождения Александр Щетинин несколько лет жил в Киеве, где руководил интернет-издательством.
— Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, на балконе обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы. По предварительным выводам судмедэксперта, смерть наступила в период с 20.00 до 21.30 (время соответствует московскому), — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире журналиста стреляную гильзу, травматический пистолет, магазины к нему и предсмертную записку. При этом двери в жилище россиянина были закрытыми, а обстановка в доме не нарушена. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
По данным портала «Киев Оперативный», Александр Щетинин был основателем агентства «Новый Регион». Тело россиянина на балконе обнаружили его друзья, когда пришли поздравить его с днём рождения.
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