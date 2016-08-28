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В Китае переврнулся автобус с 47 пассажирами, 10 человек погибли

По данным полиции, из 32 пострадавших пять человек получили тяжелые травмы

В Китае на шоссе между провинциями Гуандун и Юньнань перевернулся автобус, в результате погибли 10 пассажирова, еще 32 получили ранения, сообщили в полиции.

Как передает портал Sina, ДТП произошло на трассе G80 около 10:00 по местному времени (05:00 мск). В полиции пояснили, что автобус съехал в кювет и перевернулся.

Всего в автобусе находились 47 человек. Из 32 пострадавших пять пассажиров получили тяжелые травмы, еще 27— легкие. Местные власти выясняют обстоятельства произошедшего.

Сейчас на месте ДТП работают 13 машин экстренных служб, движение на участке городами Гуанчжоу и Куньмин затруднено.

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Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

В Китае переврнулся автобус с 47 пассажирами, 10 человек погибли

По данным полиции, из 32 пострадавших пять человек получили тяжелые травмы

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