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Подразделения ВДВ и Каспийской флотилии перебросили на Кубань и в Крым

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В новых районах базирования военнослужащим предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач, отработка которых усложнится малоизученной обстановкой

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В ходе внезапной проверки боеготовности подразделения Воздушно-десантных войск и морской пехоты Каспийской флотилии были переброшены на незнакомые полигоны в Крыму и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства, подразделения соединения ВДВ из Волгоградской области совершили 1200-километровый марш в направлении крымского полигона Опук. Десантники провели инженерное оборудование, организацию охраны и обороны нового района сосредоточения и подготовку к выполнению учебно-боевых задач.

При этом бригада морской пехоты Каспийской флотилии также совершила многокилометровый марш в составе колонн своим ходом и на железнодорожном транспорте для размещения на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае.

В новых районах базирования военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи, отработка которых будет усложнена малоизученной обстановкой.

Внезапная проверка боеготовности была объявлена 25 августа. Мероприятия завершатся 31 августа.

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Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

Подразделения ВДВ и Каспийской флотилии перебросили на Кубань и в Крым

Подразделения ВДВ и Каспийской флотилии перебросили на Кубань и в КрымВ новых районах базирования военнослужащим предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач, отработка которых усложнится малоизученной обстановкой

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