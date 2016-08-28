Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартеры в Турцию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные перелеты российских авиакомпаний в Турцию, сообщили в пресс-службе кабмина.

Текст документа был опубликован на сайте правительства.

«Рекомендовать авиаперевозчикам, осуществляющим чартерные воздушные перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, обеспечить принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение авиационной безопасности при осуществлении таких перевозок», — указано в постановлении.

Кроме того, правительство постановило принять дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности авиаперелетов при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой.



Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено после того, как 24 ноября 2015 года ВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. 28 июня президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Кремль послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений двух государств. После разговора с турецким лидером президент России Владимир Путин поручил правительству вступить в переговоры с республикой для восстановления сотрудничества в торговле и других сферах.

По итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшей 9 августа в Санкт-Петербурге, Владимир Путин сообщил, что чартерные перелеты будут возобновлены в ближайшее время.

