Минтранс: авиакомпании начали подавать заявки на чартеры в Турцию

Авиаперевозчики начали подавать заявки в Росавиацию на осуществление нерегулярных перелетов в Турцию после отмены запрета на чартерные рейсы на этом направлении, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

«Авиакомпании начали подачу заявок в Росавиацию на осуществление нерегулярных полетов в пункты Турецкой Республики. Таким образом, российские авиационные власти готовы незамедлительно обеспечить необходимые условия для осуществления чартерных полетов в Турцию, в том числе начать выдачу соответствующих разрешений российским авиакомпаниям», — указано в сообщении министра транспорта Максима Соколова на сайте ведомства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии запрета на осуществление чартерных перелетов в Турцию.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено после того, как 24 ноября 2015 года ВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. 28 июня президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Кремль послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений двух государств. После разговора с турецким лидером президент России Владимир Путин поручил правительству вступить в переговоры с республикой для восстановления сотрудничества в торговле и других сферах.

По итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшей 9 августа в Санкт-Петербурге, Владимир Путин сообщил, что чартерные перелеты будут возобновлены в ближайшее время.