Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
29 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Дирижабли смерти Александра Лабаса

В Москве впервые экспонируется малоизвестный цикл классика советской живописи Александра Лабаса, посвященный атомной бомбардировке Хиросимы

А.Лабас. Смерть. Вариант 1 (1957)

В Государственном музее Востока открылась выставка советского художника Александра Лабаса «Отзвуки Хиросимы». Все представленные работы — из собрания внучки художника Алисы Лабас (она же выступила куратором выставки), места постоянной экспозиции у них нет, поэтому широкой публике они практически не знакомы. Впрочем, выставка рассчитана не столько на неофитов, сколько на людей, знающих творчество Лабаса и желающих открыть для себя его новые грани.

Выпускник Вхутемаса — легендарного учебного заведения 1920-х годов, где преподавали лучшие художники, архитекторы, скульпторы, — Лабас известен в первую очередь как автор светлых, жизнерадостных, полных динамики полотен и акварелей с изображением транспорта (особенно ценятся лабасовские дирижабли конца 1920-х — начала 1930-х годов). На его картинах люди едут, плывут, летят, и во всем этом читается стремление в будущее и восторг от нового мира высоких скоростей.

Тем неожиданней выглядят работы из цикла «Хиросима», представленные на выставке в Музее Востока. Это два десятка акварелей (преимущественно 1957 года), посвященные теме ядерной бомбардировки Японии. Вместо гимна инженерным достижениям здесь реквием по погибшим от адского изобретения; вместо свежего воздуха, которым наполнены большинство работ Лабаса, — огонь и удушающий дым. Взяв несколько сюжетов (мать с ребенком на руках, толпа бегущих людей в момент взрыва, умирающие жертвы, летчики в кабине бомбардировщика), Лабас делает несколько вариантов каждого, варьируя акценты, позы персонажей, колорит. Неизменно одно: эмоциональный градус и фирменная лабасовская размытость, акварельная обобщенность образа.

А.Лабас. Нет войне (1981)

А.Лабас. Нет войне (1981)

​​​​​​​

Помимо серии «Хиросима», посетители смогут увидеть три автопортрета и полотно «Нет войне» (1981) из серии «За мир». На нем изображено шествие пацифистов. Демонстранты несут огромный транспарант с мифологизированным изображением бомбардировщика, похожего то ли на дракона, то ли на скелет с мечом. Однако вместо меча — ядерная ракета. Самое интересное, что картина перекликается и с массовыми соцреалистическими панно Лабаса, которыми он зарабатывал на жизнь в 1950-е, и даже с любимыми публикой дирижаблями (уж очень на него смахивает корпус бомбардировщика).

Специально для «Известий» о сериях «Хиросима» и «За мир» рассказала Ольга Бескина-Лабас, наследница авторского права художника и председатель Фонда Александра Лабаса.

— Акварельная серия «Хиросима» — подготовительный материал к задуманному Александром Лабасом большому холсту на эту трагическую тему. Но картину написать не получилось. Пацифистская тематика была продолжена в серии «За мир», включающей большое количество рисунков, набросков, акварелей, небольших холстов. Основная идея — противопоставление цветущих фантастических городов и несущих смерть черных монстров, Солнца и Смерти. Природе Лабаса, художника и человека, была близка тема мира, гармонии. Он мечтал дожить до XXI века и увидеть, почувствовать его «без атомной радиации, без нейтронной бомбы и атомных взрывов, без многовековой национальной вражды, порабощения народов, издевательства над достоинством человека».

Написать комментарий
Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Дирижабли смерти Александра Лабаса

Дирижабли смерти Александра ЛабасаВ Москве впервые экспонируется малоизвестный цикл классика советской живописи Александра Лабаса, посвященный атомной бомбардировке Хиросимы

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Сергей Шнуров

предводитель группировки «Ленинград»

Все интервью

Интервью

Ренат Давлетьяров

продюсер, кинорежиссер, сценарист 

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке