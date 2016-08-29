Дирижабли смерти Александра Лабаса

В Государственном музее Востока открылась выставка советского художника Александра Лабаса «Отзвуки Хиросимы». Все представленные работы — из собрания внучки художника Алисы Лабас (она же выступила куратором выставки), места постоянной экспозиции у них нет, поэтому широкой публике они практически не знакомы. Впрочем, выставка рассчитана не столько на неофитов, сколько на людей, знающих творчество Лабаса и желающих открыть для себя его новые грани.

Выпускник Вхутемаса — легендарного учебного заведения 1920-х годов, где преподавали лучшие художники, архитекторы, скульпторы, — Лабас известен в первую очередь как автор светлых, жизнерадостных, полных динамики полотен и акварелей с изображением транспорта (особенно ценятся лабасовские дирижабли конца 1920-х — начала 1930-х годов). На его картинах люди едут, плывут, летят, и во всем этом читается стремление в будущее и восторг от нового мира высоких скоростей.

Тем неожиданней выглядят работы из цикла «Хиросима», представленные на выставке в Музее Востока. Это два десятка акварелей (преимущественно 1957 года), посвященные теме ядерной бомбардировки Японии. Вместо гимна инженерным достижениям здесь реквием по погибшим от адского изобретения; вместо свежего воздуха, которым наполнены большинство работ Лабаса, — огонь и удушающий дым. Взяв несколько сюжетов (мать с ребенком на руках, толпа бегущих людей в момент взрыва, умирающие жертвы, летчики в кабине бомбардировщика), Лабас делает несколько вариантов каждого, варьируя акценты, позы персонажей, колорит. Неизменно одно: эмоциональный градус и фирменная лабасовская размытость, акварельная обобщенность образа.

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Помимо серии «Хиросима», посетители смогут увидеть три автопортрета и полотно «Нет войне» (1981) из серии «За мир». На нем изображено шествие пацифистов. Демонстранты несут огромный транспарант с мифологизированным изображением бомбардировщика, похожего то ли на дракона, то ли на скелет с мечом. Однако вместо меча — ядерная ракета. Самое интересное, что картина перекликается и с массовыми соцреалистическими панно Лабаса, которыми он зарабатывал на жизнь в 1950-е, и даже с любимыми публикой дирижаблями (уж очень на него смахивает корпус бомбардировщика).

Специально для «Известий» о сериях «Хиросима» и «За мир» рассказала Ольга Бескина-Лабас, наследница авторского права художника и председатель Фонда Александра Лабаса.

— Акварельная серия «Хиросима» — подготовительный материал к задуманному Александром Лабасом большому холсту на эту трагическую тему. Но картину написать не получилось. Пацифистская тематика была продолжена в серии «За мир», включающей большое количество рисунков, набросков, акварелей, небольших холстов. Основная идея — противопоставление цветущих фантастических городов и несущих смерть черных монстров, Солнца и Смерти. Природе Лабаса, художника и человека, была близка тема мира, гармонии. Он мечтал дожить до XXI века и увидеть, почувствовать его «без атомной радиации, без нейтронной бомбы и атомных взрывов, без многовековой национальной вражды, порабощения народов, издевательства над достоинством человека».