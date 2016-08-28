22 квоты российских паралимпийцев на Игры в Рио достались сборной США

22 лицензии на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, принадлежащие российским спортсменам, за счет переопределения были присвоены американской сборной, сообщается на сайте Паралимпийского комитета США.

Таким образом, от сборной Соединенных Штатов на Играх выступят 289 спортсменов. Это самый крупный состав американской паралимпийской команды за историю страны, передает РИА «Новости».

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин назвал решение о перераспределении квот незаконным.



— Мое мнение остается в силе — все решения, которые приняты в отношении российской команды, незаконны. Они были, есть и будут незаконными. И мы это дело не оставим, вот и все, — подчеркнул Владимир Лукин.



Напомним, Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил всех российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил коллективный иск российских паралимпийцев на решение о дисквалификации ПКР. Ведомство обжаловало решение CAS в Швейцарском федеральном суде, апелляция будет рассмотрена в понедельник.

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