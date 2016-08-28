Жан-Марк Эйро призвал к возобновлению переговоров по Сирии в Женеве

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши заявили о необходимости возобновления переговоров по САР в Женеве. По мнению дипломатов, предпосылкой для диалога станет оказание гуманитарной помощи жителям Алеппо, сообщил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.



«Мы заявили также на этой встрече, что мы хотели бы возобновить переговоры по Сирии в Женеве в рамках резолюции Совета Безопасности ООН, но есть предпосылка — прекращение огня, а также доступ гуманитарной помощи. Мы озабочены в связи с ситуацией в Алеппо», — приводит «РИА Новости» заявление Жан-Марка Эйро на встрече со своими коллегами из Германии и Польши в замке Эттерсбург.

Министр заявил о готовности поддержать все меры, направленные на улучшение положения гражданского населения в Сирии.

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