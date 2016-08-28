Эрдоган заявил о готовности одобрить введение смертной казни в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности одобрить введение в стране смертной казни, если кабинет министров проголосует за эту меру.



Об этом сообщает агентство Reuters.

Обсуждение возможности введения смертной казни в Турции началось после подавления попытки государственного переворота, совершенной группой военных в ночь на 16 июля. В результате беспорядков погибли 246 человек, более 2 тыс. получили ранения.

При этом представитель МИД ФРГ ранее заявил, что если в республике будет введена смертная казнь, процесс вступления Турции в ЕС будет прекращен.

Переворот в Турции

Фотография 1 из 24: Фото: REUTERS/Murad Sezer

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