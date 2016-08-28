Глава МИД ФРГ разочарован ходом выполнения «Минска-2»

Германия и Франция не удовлетворены ходом реализации договоренностей «Минска-2», обе стороны продолжат прикладывать дипломатические усилия в «нормандском формате» для урегулирования кризиса на Украине, сообщил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Дипломатические усилия Германии и Франции как стран «нормандского формата» продолжаются уже в течение двух лет, и они будут продолжаться. Но, не скрою, мы не удовлетворены и не можем быть удовлетворены результатами реализации минских договоренностей», — приводит «Интерфакс» заявление дипломата на пресс-конференции со своими коллегами из Франции и Польши.

Вместе с тем Франк-Вальтер Штайнмайер предложил Варшаве не пытаться присоединиться к «нормандской четверке», а обсуждать достигнутый прогресс в формате «Веймарского треугольника» при участии Германии и Франции.

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