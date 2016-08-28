Минобороны Украины уволило советника из-за фотографий с Донбасса

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил волонтера и фотографа Дмитрия Муравского с должности своего советника в связи с обвинениями в подделке снимков боевых действий в Донбассе.

«Соответствующее решение было принято в связи с резонансом вокруг фотографий Муравского», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы оборонного ведомства.

Дмитрия Муравского обвиняют в создании постановочных фото с мест вооруженного противостояния на востоке страны. В частности, это касается опубликованного на прошлой неделе снимка «Перемирие в Широкино», на котором двое украинских военных помогают идти своему раненому товарищу, а за их спиной видны взрывы. В украинских СМИ появилась информация, что это фото постановочное, а люди, запечатленные на снимке, знали, как вести себя в кадре.

«В министерстве обороны ценят работу Дмитрия Муравского. В ведомстве неоднократно получали от него качественные, художественно оформленные фото, которые министерство ни разу не позиционировало как документальные или как фото реальных боевых действий», — пояснили в пресс-службе.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что он имеет право увольнять своих советников, «если их личные заявления вредят репутации министерства обороны и вооруженных сил», а фотографии Дмитрия Муравского могли заставить людей усомниться в предоставляемой Киевом информации о событиях в Донбассе.

«Принимая решение об увольнении, я учитывал мнения не только экспертов, фотографов и общественное мнение, но и самих бойцов, которые в вопросе реальности фото высказались неоднозначно. Некоторые из них в соцсетях уже заявили, где и при каких обстоятельствах сделаны эти фото», — написал Степан Полторак на своей странице в Facebook.

Вместе с тем министр подчеркнул, что принятое решение не запрещает фотографу в дальнейшем заниматься любимым делом.