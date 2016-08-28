«Локомотив» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от московского «Локомотива» в матче пятого тура чемпионата России. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Кубань», завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Голы в ворота «Краснодара» забили Александр Самедов (41-я минута) и Эзекиэль Хенти (56, с пенальти).

У хозяев поля мяч забил на 48-й минуте с пенальти Федор Смолов.

Отметим, что матч с «Краснодаром» стал первым для московской команды после возвращения на пост главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

Ранее Семин возглавлял «Локо» в периоды 1986–1990, 1992–2005 и 2009–2010 гг. Под его руководством железнодорожники дважды становились чемпионами России (2002, 2004 гг.), четыре раза выигрывали Кубок страны (1996, 1997, 2000, 2001) и дважды — Суперкубок (2003, 2005).

«Краснодар» по результатам пяти матчей набрал семь очков и занимает шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив», который одержал первую победу в чемпионате, с семью баллами занимает девятую позицию

В следующем туре «Краснодар» 10 сентября в гостях сыграет с «Уфой», железнодорожники в тот же день в гостях проведут встречу с московским «Спартаком».

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