В Канаде прошла акция в поддержку российской паралимпийской сборной

В центре канадского города Торонто состоялась массовая акция в поддержку российской паралимпийской сборной, отстраненной от Игр в Рио-де-Жанейро. В мероприятии приняли участие около 100 выходцев из России, проживающих в настоящее время в Канаде.

«На акцию вышли представители различных организаций соотечественников Торонто и рядовые члены русскоязычной общины. Наше основное требование — это пересмотр Всемирным антидопинговым агентством (WADA) решения об отстранении спортсменов из России от участия в Паралимпиаде», — приводит агентство ТАСС слова руководителя группы «Русская Канада» Леона Мицнера.

Участники акции держали в руках плакаты на английском языке «Позор WADA!», «Дайте российским паралимпийцам участвовать в Играх!» и «Нет запрету!». Отмечается, что во время проведения мероприятия происшествий зафиксировано не было.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил всех российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил коллективный иск российских паралимпийцев на решение о дисквалификации ПКР. Ведомство обжаловало решение CAS в Швейцарском федеральном суде, апелляция будет рассмотрена в понедельник.

С просьбами предоставить индивидуальный допуск в МПК обратились 23 российских спортсмена: пловчиха Олеся Владыкина, легкоатлеты Маргарита Гончарова, Алексей Ашапатов, Акжана Абдикаримова, Вероника Доронина, Ирина Вертинская, Наталья Кочерова, Александра Могучая, Владислав Баринов, Алексей Быченок, Александр Ганзей, Виталий Гриценко, Иван Гончаров и Арсен Курбанов, велосипедисты Алексей Обыденнов, Наталья Януто, Светлана Мошкович, Юлия Сибагатова, Сергей Батуков, Арслан Гильмутдинов, Сергей Пудов, Сергей Семочкин и Сергей Устинов.

На Паралимпиаде в Рио должны были выступить 267 спортсменов из России, но МПК уже начал перераспределять квоты национальной сборной РФ. В частности, 22 лицензии достались американским паралимпийцам.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.



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