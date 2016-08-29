«Спартак» возглавил турнирную таблицу РФПЛ, обыграв «Анжи»

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи- Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых
Московский футбольный клуб «Спартак» нанес поражение махачкалинскому «Анжи» в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи- Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей.
Голы в ворота «Анжи» забили Жано Ананидзе (18-я минута) и Квинси Промеса (81).
Также на 72-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник красно-белых Андрей Ещенко.
После победы над махачкалинским клубом «Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице с 13 очками в своем активе.
«Анжи» с семью баллами находится на восьмой позиции.
В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Локомотивом». «Анжи» дома проведет встречу с «Оренбургом». Обе игры состоятся 10 сентября.
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