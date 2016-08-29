В РФ построят новый стартовый комплекс для ракет семейства «Ангара»

Министерство обороны РФ планирует к 2019 году построить на космодроме Плесецк новый стартовый стол для ракет семейства «Ангара». Об этом «Известиям» сообщил информированный источник в Спецстрое РФ.

Первый и единственный на сегодняшний день стартовый комплекс для ракет «Ангара» был построен на Плесецке в 2014 году, к сегодняшнему дню с него осуществлено два испытательных пуска. Если второй стартовый стол военные успеют построить к 2019 году, то получится, что и вторая пусковая установка для «Ангары» появится на Плесецке, потому что «Роскосмос» планирует построить старт для «Ангары» на Восточном к 2020 году.

До недавнего времени «Роскосмос» планировал построить на Восточном сразу два стартовых стола для «Ангары» —один для запусков «Ангары А5», а второй специально должен был делаться под пилотируемую программу, то есть пуски ракет «Ангары А5П» и «Ангары А5В». Однако на этапе согласования проекта Федеральной космической программы на 2016–2025 годы (ФКП-25) от планов по строительству второго стола пришлось отказаться, что позволило сократить бюджет ФКП-25 на несколько десятков миллиардов рублей. После этого конструкторы «Роскосмоса» нашли инженерное решение, которое позволит расширить функционал единственной стартовой позиции для «Ангары» на Восточном таким образом, чтобы с него можно было запускать все типы ракет «Ангара».

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Минобороны построит новый стартовый комплекс для «Ангары» к 2019 году