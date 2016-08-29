Клиенты крупных российских банков смогут открыть счета-невидимки

Клиенты стали открывать в банках так называемые счета-невидимки, которые не будут отображаться в интернет-банке. По сложившейся практике, если у клиента есть дистанционный кабинет на сайте банка, там отображаются все его счета. «Невидимый счет» — это способ защититься не только от кибермошенников, но и от любопытных родственников или коллег по работе, которые могут оказаться за спиной в тот момент, когда у пользователя открыт интернет-банк. Как сообщают «Известия», сделать счет невидимым в интернет-банке или перевести в этот статус действующие счета уже можно в крупных российских банках — например, в Бинбанке и Тинькофф-банке.

В Бинбанке и Тинькофф-банке «Известиям» пояснили, что сделать уже действующий счет невидимым можно прямо в личном кабинете на сайте кредитной организации.

По словам официального представителя Тинькофф-банка Дарьи Ермолиной, по сути, невидимый счет ничем не отличается от того, что отображается в личном кабинете на сайте кредитной организации.

Как считает зампред Локо-банка Андрей Люшин, есть доля клиентов, которые беспокоятся, что информация об их счетах может случайным образом оказаться раскрытой для ближнего круга людей, и это внесет дискомфорт в их общение.

По мнению управляющего директора «БКС Ультима» Виталия Багаманова, управлять невидимыми счетами можно при личном обращении в отделение банка.

Собеседники «Известий» сходятся во мнении, что защита от кибермошенников с помощью скрытых счетов — скорее вторичная цель. Эксперты напоминают, что взломать интернет-банк не так просто. Мошенники атакуют ПК пользователей с помощью «троянов» для кражи логинов-паролей, а затем получения дубликата SIM-карты с целью вывода средств со счета клиента (одноразовые пароли для операции приходят на мобильный телефон). На руку злоумышленникам часто играет человеческий фактор: иногда клиенты сами открывают страницу интернет-банка, например в офисе, отходят от ПК и могут стать потенциальными жертвами хищений. Или подключают интернет-банк к соцсетям, которые не несут ответственности за утерю денег граждан.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Клиенты банков стали открывать «невидимые счета»