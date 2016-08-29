Торговать спиртным и табаком онлайн разрешат лишь крупным компаниям

Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин разрешат торговать спиртным и табаком в интернете крупным оптовым компаниям и федеральным ритейлерам. По данным газеты «Известия», список алкогольной продукции, предложенной к продаже, будет небольшим —лишь сухое вино и пиво. Все ограничения, действующие сейчас для стационарных магазинов, сохранят свою актуальность и для интернета. В Минздраве по-прежнему уверены, что любой уровень доступности алкоголя в Сети недопустим.

Очередная рабочая группа, на которой состоятся финальные обсуждения деталей механизма торговли этими товарами в интернете, состоится в сентябре. В течение осени итоговые предложения по онлайн-торговле алкоголем и табаком может подготовить и Минпромторг. В пятницу в ведомстве «Известиям» сказали, что в письменном виде предложения по этому поводу еще не готовились.

Между тем в Минздраве уже высказались против подобных шагов. Реализация товаров дистанционным способом невозможна без рекламы, воздействующей на неопределенный круг лиц, в том числе на детей и подростков, напоминают в Минздраве. По статистике ведомства, благодаря принятым в последние годы ограничительным мерам потребление алкоголя в стране снизилось c 14,3 до 10,5 литра на душу населения с 2009 по 2015 год.

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Продавать онлайн разрешат лишь сухое вино и пиво