Более трети россиян не знают о введении в РФ двух новых банкнот

Подавляющее число опрошенных заявило о том, что во введении банкнот в 200 и 2000 рублей нет необходимости
Во вторник заканчивается второй этап голосования за города и символы России, которые будут размещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. Новые банкноты ЦБ планирует ввести в обращение в будущем году. На втором этапе в результате опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ)будет составлен шорт-лист из 10 лидеров по популярности у россиян. Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на результаты другого опроса, который провел Аналитический центр НАФИ, более трети россиян не знают о том, что в России вводятся новые банкноты двух номиналов. А среди тех, кто информирован об этом, каждый четвертый не смог назвать номиналы этих банкнот. При этом подавляющее большинство россиян считают, что в выпуске новых номиналов нет необходимости.
Как показал опрос НАФИ, люди в принципе неплохо информированы о том, что Центробанк планирует выпустить банкноты новых номиналов. Так, две трети россиян в курсе выпуска новых банкнот (64%): более трети лишь в общих чертах наслышаны (38%), а каждый четвертый (26%) хорошо об этом знает. Впервые об этом узнали в ходе опроса 36% респондентов.
Подавляющее число (59%) россиян заявило о том, что во введении новых банкнот нет необходимости и с их появлением ничего не изменится, 12% затруднились дать оценку нововведению. И лишь 29% опрошенных сочли, что новые банкноты необходимы и расчеты будут более удобными.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
Более половины россиян считают банкноты в 200 и 2000 рублей ненужными
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