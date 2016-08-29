На форуме «Армия-2016» обсудят новые образцы бронетехники

В рамках II Международного военно-технического форума «Армия-2016» обсудят вопросы применения автомобильных и бронетанковых базовых шасси под монтаж вооружения, военной и специальной техники, а также создание перспективных образцов техники. Такое заявление сделал начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) генерал-лейтенант Александр Шевченко.

«Мы планируем обсудить вопросы применения автомобильных и бронетанковых базовых шасси под монтаж вооружения, военной и специальной техники, а также вопросы создания перспективных вооружений и военной техники (ВВТ). Будут рассмотрены предложения предприятий промышленности по сотрудничеству в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективных транспортных баз бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники. В частности, мы изучим особенности конструкций, уникальность разработок, эффективность, перспективы использования образца и сравним их иностранные аналогами, если они есть», - приводит агентство ТАСС слова Шевченко.

Главного автобронетанкового управления Минобороны России добавил, что участники круглого стола обсудят инициативные разработки предприятий, организаций и конструкторских бюро танкостроительной и автомобильной отраслей.

«Одна из задач, которую мы перед собой ставим, заключается в объединении усилий ГАБТУ, органов военного управления и производителей в вопросе создания перспективных ВВТ с учетом сформированных типажей бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники, обеспечивающих эффективный выбор транспортных баз под монтаж ВВТ», - отметил Шевченко

Ранее «Известия» писали, что новейшая снайперская винтовка, разработанная концерном «Калашников» для российских подразделений на замену СВД, будет впервые представлена на форуме «Армия-2016».



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