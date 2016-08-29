В США умер последний из проживавших в стране Героев СССР времен ВОВ

В американском штате Чикаго ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), который проживал в США и носил звание Героя Советского Союза, Степан Борозенец.

Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на чикагскую Ассоциацию ветеранов ВОВ и ветеранов Воздушно-десантных войск стран бывшего СССР, проживающих в США и Канаде.

Степан Борозенец скончался в минувшую пятницу на 95-м году жизни. В годы Великой Отечественной войны он был летчиком-штурмовиком. Окончание войны встретил в Германии. Звание Героя Советского Союза Степану Борозенцу было присвоено в августе 1945 года.

После войны Борозенец продолжал службу в Вооруженных силах СССР, затем занимался преподавательской деятельностью в Харьковском высшем военном авиационном училище, позже жил в Москве.

В 1995 году Степан Борозенец уехал на лечение в американский штат Чикаго.

В Ассоциации ветеранов стран бывшего СССР отмечают, что Борозенец оставался гражданином Российской Федерации.