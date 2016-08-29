Исполнительную власть в РФ проверят на готовность к военному времени

В мобилизационных мероприятиях, проводимых в рамках внезапной проверки Вооруженных Сил Российской Федерации, примут участие структурные подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отмечают в военном ведомстве, региональные органы исполнительной власти будут осуществлять координацию и контроль перехода на работу в «условиях военного времени», обеспечения мобилизационного развертывания и мероприятий территориальной обороны в зоне ответственности.

Во время проводимых мероприятий внезапной проверки будет проводиться призыв граждан из запаса, поставка автомобильной техники и формирование воинских частей территориальной обороны в Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте.

«С гражданами, призываемыми из запаса, проводятся военные сборы, на которых военнообязанные пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки, обучение по воинской учетной специальности, проведут боевое слаживание в составе подразделений», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Полевые учреждения Банка России впервые займутся финансовым обеспечением войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации.

В военном ведомстве также сообщили, что ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) юга России проверят на готовность к выполнению возложенных мобилизационных заданий на поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники в интересах создаваемых группировок войск.

Внезапная проверка была объявлена в четверг 25 августа по решению верховного главнокомандующего. Войска Южного, часть сил и средств Западного и Центрального округов, Северного флота, главного командования Воздушно-космических сил, командования Воздушно-десантных войск в 07.00 мск привели в полную боевую готовность.

Завершится проверка 31 августа текущего года.