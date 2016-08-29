Российские олимпийцы посетили авиабазу Хмеймим в Сирии

Елена Исинбаева провела в семь утра зарядку с военнослужащими
На авиабазе Хмеймим в Сирии тепло приняли российских спортсменов - чемпионов и призеров прошедших в Рио-де-Жанейро Олимпийских игр. Военнослужащие показали олимпийцам условия своего быта и рассказали о службе.
«Нас поразил визит в Сирию. Мы здесь познакомились с нашими солдатами, офицерами, генералами, и все они очень просты в обращении. Это очень приятно. Но в тоже время они настолько уверенные, сильные. Настоящие мужчины», - приводит агентство «Интерфакс» слова многократной победительницы Олимпийских игр Елены Исинбаевой.
По сообщениям информагентства, Исинбаева провела в семь утра зарядку с военнослужащими авиабазы.
«Я сразу предупредила, что зарядка будет необычная, легкоатлетическая, и правила будут мои. В строю было большое количество парней, и они выполняли мои команды. Я показывала свои легкоатлетические упражнения, они - свои», - сказала Исинбаева.
По словам Олимпийской чемпионки, она смогла повторить практически все, что умеют солдаты, кроме одного упражнения - «вертушки».
«Наша армия сильная», - подчеркнула российская спортсменка.
Елена Исинбаева вместе с обладательницей олимпийского золота в командной сабле Софьей Великой, победителями Олимпийских игр-2016 в командной рапире Артуром Ахматхузиным, Тимуром Сафиным и Алексеем Черемисиновым, борцом Сосланом Рамоновым и серебряным призером Олимпиады в Рио в пулевой стрельбе Сергеем Каменским в память о своем визите на авиабазу Хмеймим посадили туи. Рядом с каждым деревом - табличка с фамилией спортсмена.
Военный оркестр Южного федерального округа дал концерт в честь российских олимпийцев.
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