Из «секретной тюрьмы» на Украине освобождены 13 человек

Об этом говорится в пресс-релизе международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch
Из «секретной тюрьмы Службы безопасности Украины» были освобождены 13 человек. Об этом говорится в пресс-релизе международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch.
Заключенные «секретной тюрьмы» были освобождены вскоре после того, как правозащитные организации в своем совместном докладе от 21 июля текущего года «Вас не существует: Произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины» сообщили, что украинские власти применяют пытки, а также прибегают к тайному содержанию под стражей в ходе конфликта в Донбассе, сказано в пресс-релизе.
По данным организаций, в основном задержанные находятся в харьковской тюрьме Службы безопасности Украины (СБУ). Также сообщается, что на территории Украины, в том числе в Донбассе, действуют и другие «секретные тюрьмы».
Сразу после того, как доклад правозащитников был опубликован, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос встретился с представителями Amnesty International и Human Rights Watch. В ходе беседы Матиос пообещал, что военные прокуроры проведут объективную проверку каждого упомянутого в исследовании случая и дадут им правовую оценку.
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