Япония намерена обсудить весь спектр отношений с РФ во Владивостоке

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что премьер-министр страны Синдзо Абэ на предстоящей в начале сентября встрече во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить весь спектр вопросов российско-японских отношений.



«Думаю, что на встрече будет обсуждаться широкий спектр вопросов японско-российских отношений, включая возможный предстоящий визит президента Путина в Японию», — сказал Суга.



Он отметил, что японская сторона готова к «позитивному, доверительному диалогу с Москвой» по проблеме заключения мирного договора.

Последние на данный момент переговоры глав России и Японии прошли в Сочи 6 мая.



Напомним, территориальный вопрос о Курильских островах в Токио считается главным препятствием на пути заключения мирного договора с Россией. Документ не был подписан после Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над островами не подлежит сомнению.



Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2–3 сентября. Главными его темами станут новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди них представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.



Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 3 сентября во Владивостоке встретится с президентом Республики Корея Пак Кын Хе.



Читайте также:



Александр Галушка: «Люди поверили в Дальний Восток»