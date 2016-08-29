Аксенов поддержал идею провести соревнования для паралимпийцев в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал отстранение российской сборной от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро бессильной злобой и сообщил, что готов провести в республике альтернативные соревнования паралиймпийцев.



«Полностью поддерживаю идею о проведении в Крыму альтернативных соревнований для спортсменов, которым спортивные чиновники отказали в праве на участие в Паралимпиаде. Крымчане возмущены этим решением, беспрецедентным по наглости и цинизму. Мы понимаем, чем оно продиктовано, — бессильной злобой», — написал Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Политик подчеркнул, что решение отстранить российскую паралимпийскую сборную было принято людьми, не имеющими «ни правовых, ни нравственных норм». «Пытались отыграться на наших олимпийцах — не получилось. Теперь срывают злобу на людях с ограниченными возможностями», — отметил глава республики.

Напомним, 7 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) единогласно отстранил от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро всех российских спортсменов и дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР). Соответствующее решение было принято на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. ПКР подал коллективный иск по решению МПК в Спортивный арбитражный суд (CAS), но 23 августа апелляция была отклонена.

После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев. При этом замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев отметил, что это мероприятие можно провести в Крыму или в Сочи.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

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