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Заработал второй блок построенной Россией в Индии АЭС «Куданкулам»

С началом его коммерческой эксплуатации, которая ожидается через несколько месяцев, станция будет генерировать 1000 МВт, увеличив уровень выработки атомной энергии в Индии до 6780 МВт

Второй энергоблок строящейся с российским участием АЭС «Куданкулам» в Индии успешно подключили к энергосети, реактор начал выработку электроэнергии, сообщил «РИА Новости» в понедельник источник в Индийской корпорации по атомной энергии (NPCIL). 

С началом коммерческой эксплуатации второго блока, которая ожидается через несколько месяцев, АЭС будет генерировать 1000 МВт, увеличив уровень выработки атомной энергии в Индии до 6780 МВт, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что проект строительства с участием РФ второй очереди блоков АЭС «Куданкулам» в Индии обойдется в сумму, эквивалентную почти $6 млрд, сообщил директор площадки станции Рамаяхи Шанмуги Сундар. 

Весной 2014 года РФ и Индия подписали соглашение о строительстве второй очереди АЭС «Куданкулам». Готовится к подписанию генеральное рамочное соглашение о строительстве третьей очереди (пятый и шестой блоки) станции. Также в декабре 2014 года Москва и Дели подписали документ о стратегическом видении серийного сооружения энергоблоков по российской технологии в Индии. В документе определены планы по строительству в до 25 атомных энергоблоков в стране с участием РФ. 

АЭС «Куданкулам» — атомная электростанция, расположенная на юге индийского штата Тамилнад. Сооружение АЭС «Куданкулам» ведет ЗАО «Атомстройэкспорт», генеральный проектировщик — ОАО «Атомэнергопроект», генеральный конструктор — ОКБ «Гидропресс», научный руководитель — РНЦ «Курчатовский институт».

Станцию возводят в рамках выполнения Межгосударственного соглашения от 20.11.1988 (подписали его Раджив Ганди и Михаил Горбачев) и Дополнения к нему от 21.06.1998. 

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Заработал второй блок построенной Россией в Индии АЭС «Куданкулам»

С началом его коммерческой эксплуатации, которая ожидается через несколько месяцев, станция будет генерировать 1000 МВт, увеличив уровень выработки атомной энергии в Индии до 6780 МВт

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