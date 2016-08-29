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ФАС подозревает «Химпром» в установлении монопольно высоких цен

Служба возбудила дело в отношении компании по признакам нарушения закона о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО «Химпром» по признакам нарушения закона о защите конкуренции и подозрению в установлении монопольно высоких цен на продукцию.

«Компания подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сырья для элементов индивидуальной защиты человека путем установления монопольно высокой цены на товар в 2016 году», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы ФАС.

В марте служба зафиксировала нарушение «Химпромом» закона о защите конкуренции из-за установления монопольно высокой цены на одну из смесей. Дело было возбуждено после обращения «КамАЗа» в рамках закона о гособоронзаказе.

Кроме того, в 2013 году ФАС уже рассматривала дело в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства, «Химпрому» был назначен штраф.

ПАО «Химпром» специализируется на крупнотоннажной химии, производит более 100 наименований и марок продукции.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

ФАС подозревает «Химпром» в установлении монопольно высоких цен

Служба возбудила дело в отношении компании по признакам нарушения закона о защите конкуренции

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