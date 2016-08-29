ФАС подозревает «Химпром» в установлении монопольно высоких цен

Служба возбудила дело в отношении компании по признакам нарушения закона о защите конкуренции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО «Химпром» по признакам нарушения закона о защите конкуренции и подозрению в установлении монопольно высоких цен на продукцию.
«Компания подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сырья для элементов индивидуальной защиты человека путем установления монопольно высокой цены на товар в 2016 году», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы ФАС.
В марте служба зафиксировала нарушение «Химпромом» закона о защите конкуренции из-за установления монопольно высокой цены на одну из смесей. Дело было возбуждено после обращения «КамАЗа» в рамках закона о гособоронзаказе.
Кроме того, в 2013 году ФАС уже рассматривала дело в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства, «Химпрому» был назначен штраф.
ПАО «Химпром» специализируется на крупнотоннажной химии, производит более 100 наименований и марок продукции.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.