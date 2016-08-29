Академия им. Вагановой впервые проводит отбор детей на Дальнем Востоке

Сегодня впервые Академия русского балета им. А.Я. Вагановой провела отбор детей с Дальнего Востока для обучения балетному искусству. На просмотр во Владивосток приехали 60 мальчиков и девочек в возрасте 6–7 лет со всего Приморского края. Из них во второй тур прошли 14 ребят. Жюри возглавляет ректор академии Николай Цискаридзе.



«Просмотр проводится в соответствии с правилами, установленными академией. Преподаватели учебного заведения оценивали наличие профессиональных качеств будущих Лопаткиных и Барышниковых — внешние данные, или сценичность артиста, выворотность, подъем, шаг, гибкость, прыжок, музыкальность», — сообщается на сайте департамента культуры Приморского края.



После отбора детям предстоит пройти медицинскую комиссию. Обучение начнется уже в этом году во Владивостоке или в Санкт-Петербурге. Окончательный вариант будет объявлен родителям 30 августа. Филиал петербургской Академии русского балета на Дальнем Востоке был создан по инициативе губернатора края Владимира Миклушевского и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.



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