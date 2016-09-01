ЕР доложит президенту о мониторинге исполнения четырех законов

Представители созданных в июле мониторинговых групп «Единой России» в сентябре на встрече с президентом России Владимиром Путиным (после возвращения главы государства с саммита G20 в Китае) расскажут главе государства о результатах мониторинга исполнения четырех законов — о вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, о торговле, о создании лесопарковых поясов вокруг крупных городов, о регулировании вырубки леса — и своих предложениях по их корректировке. «Известия» ознакомились с результатами мониторинга единороссов.

Мониторинговая группа «Живой лес» подготовила доклад с обобщенной информацией о нарушениях в лесной отрасли и предложениями по повышению открытости лесного хозяйства. В частности, единороссы предлагают разработать квалификационные требования и провести аттестацию лесопатологов — согласно мониторингу Рослесозащиты, 80% специалистов не смогли подтвердить свою квалификацию. Эксперты «Живого леса» предлагают после повторной аттестации провести для лесоводов курсы повышения квалификации с последующей выдачей соответствующих сертификатов. Кроме того, предлагается не допускать к торгам по проведению лесопатологических исследований организации, в штате которых нет сертифицированных специалистов.

Также единороссы предлагают поставить под контроль проведение специализированных аукционов и ввести специальные требования к участникам конкурсов по продаже права аренды лесных участков. В «Живом лесу» считают, что победитель подобного аукциона должен собственными силами выполнить не менее 70% работ, а не перекладывать контракты на контрагентов. Эксперты отмечают, что сегодня нередки случаи, когда компании с уставным капиталом 10 тыс. рублей выигрывают крупные аукционы. Только в 2016 году инспекторами на территории Иркутской области выявлено неисполнение обязательств по лесовосстановлению на площади 1,2 тыс. га с причиненным ущербом на сумму 24,8 млн рублей, отмечается в докладе.

По словам главы федеральной мониторинговой группы Николая Николаева, эксперты также выявили серьезные проблемы в вопросе восстановления лесов. Площадь ежегодно вырубаемых лесов пятикратно превышает площади лесов, подлежащих восстановлению, а существующая модель организации лесовосстановительных работ неэффективна и направлена лишь на стимулирование работ по естественному восстановлению лесов.

Для решения отраслевых проблем единороссы предлагают четко определить в законодательстве основных участников лесных отношений. Для борьбы с незаконной рубкой леса предлагается расшить состав преступления, так как, согласно действующей редакции закона, понятие незаконной рубки сводится исключительно к факту спиливания, срубания или срезания лесных насаждений с нарушением требований законодательства, а дальнейшее движение незаконно срубленного леса состав преступления, согласно такому толкованию, не образует, отмечается в докладе.

Мониторинговая группа «Честная цена», которая следила за исполнение закона о торговле, выявила нежелание ряда федеральных торговых сетей следовать новым законодательным нормам, которые призваны обеспечить россиянам доступ к качественной продукции и снизить нагрузку на отечественного производителя.

Группа «Зеленый щит» проанализировала реализацию проектов по развитию зеленых насаждений российских городов и планов по улучшению экологической ситуации в регионах. В результате эксперты обнаружили целый комплекс хронических проблем, которые не решаются на протяжении десятков лет. Среди них — неупорядоченная градостроительная активность. Речь идет о точечной застройке и строительстве на месте лесов и бывших сельскохозяйственных угодий.



Федеральная мониторинговая группа «Родная земля» расскажет об итогах контроля за реализацией закона о вводе земель в сельхозоборот. Как рассказал «Известиям» глава мониторинговой группы, председатель комитета ГД по аграрным вопросам Николай Панков, региональными мониторинговыми группами проведена большая работа по выявлению неиспользованных сельхозземель. Оказалось, что в некоторых субъектах отсутствовала объективная информация об их состоянии. Данные, полученные по результатам мониторинга, стали сигналом к действию для органов исполнительной власти и послужили поводом для более детальных проверок нерадивых собственников. По информации, представленной 37 регионами, на сегодняшний день не используется порядка 13 млн га сельхозземель.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что встреча представителей мониторинговых групп ЕР с президентом может быть адресована конкретным группам.

— Смысл формата в том, чтобы показать вместе «Единую Россию» и Владимира Путина. Сторонники президента получат сигнал, что Владимир Путин поддерживает партию, — пояснил эксперт.