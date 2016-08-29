Бейонсе завоевала премию MTV Video Music Awards за лучший клип

Американская певица Бейонсе завоевала награду MTV Video Music Awards 2016 за музыкальное видео на песню Formation, которое было признано лучшим видеоклипом года.



33-я церемония объявления и награждения лауреатов ежегодной премии MTV Video Music Awards прошла 28 августа в спортивном комплексе «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке, трансляцию вел телеканал MTV.



Победительница получила статуэтку «лунного человека», изображающую астронавта с флагом MTV. Помимо Бейонсе, на премию «Лучший видеоклип года» претендовали Адель с клипом на песню Hello, Джастин Бибер (композиция Sorry), Канье Уэст (Famous) и канадский рэп-исполнитель Дрейк (Hotline Bling).



Кроме того, певица получила награды в категории «Крупная форма» за композицию Lemonade и в номинации «Лучшее видео исполнительницы» — за клип Hold Up.

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