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Бейонсе завоевала премию MTV Video Music Awards за лучший клип

Церемония награждения прошла 28 августа в спортивном комплексе «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке

Американская певица Бейонсе завоевала награду MTV Video Music Awards 2016 за музыкальное видео на песню Formation, которое было признано лучшим видеоклипом года.

33-я церемония объявления и награждения лауреатов ежегодной премии MTV Video Music Awards прошла 28 августа в спортивном комплексе «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке, трансляцию вел телеканал MTV.

Победительница получила статуэтку «лунного человека», изображающую астронавта с флагом MTV. Помимо Бейонсе, на премию «Лучший видеоклип года» претендовали Адель с клипом на песню Hello, Джастин Бибер (композиция Sorry), Канье Уэст (Famous) и канадский рэп-исполнитель Дрейк (Hotline Bling).

Кроме того, певица получила награды в категории «Крупная форма» за композицию Lemonade и в номинации «Лучшее видео исполнительницы» — за клип Hold Up.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Бейонсе завоевала премию MTV Video Music Awards за лучший клип

Церемония награждения прошла 28 августа в спортивном комплексе «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке

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