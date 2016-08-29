Бейонсе завоевала премию MTV Video Music Awards за лучший клип

Церемония награждения прошла 28 августа в спортивном комплексе «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке
Американская певица Бейонсе завоевала награду MTV Video Music Awards 2016 за музыкальное видео на песню Formation, которое было признано лучшим видеоклипом года.
33-я церемония объявления и награждения лауреатов ежегодной премии MTV Video Music Awards прошла 28 августа в спортивном комплексе «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке, трансляцию вел телеканал MTV.
Победительница получила статуэтку «лунного человека», изображающую астронавта с флагом MTV. Помимо Бейонсе, на премию «Лучший видеоклип года» претендовали Адель с клипом на песню Hello, Джастин Бибер (композиция Sorry), Канье Уэст (Famous) и канадский рэп-исполнитель Дрейк (Hotline Bling).
Кроме того, певица получила награды в категории «Крупная форма» за композицию Lemonade и в номинации «Лучшее видео исполнительницы» — за клип Hold Up.
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