Российские военные уничтожили лагерь условных террористов

На прошедших в Таджикистане совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) российские артиллеристы уничтожили скрытый командный пункт и базу условных террористов.

Подразделения реактивной системы залпового огня «Град» совместно с ротой беспилотных летательных аппаратов отработали задачи по обнаружению и огневому поражению противника, сообщает «РИА Новости».

Расчет беспилотного летательного аппарата обнаружил скрытый командный пункт и лагерь «террористов». Координаты цели были переданы артиллеристам, которые осуществили их огневое поражение.

После окончания стрельб расчеты реактивных систем залпового огня сменили позицию, уходя от возможного ответного удара.

Напомним, что расположенная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за рубежом. По договору с Душанбе российские военные будут находиться здесь до 2042 года.