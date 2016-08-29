Российские военные уничтожили лагерь условных террористов

В ходе учений артиллеристы 201-й военной базы в Таджикистане поразили все цели
На прошедших в Таджикистане совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) российские артиллеристы уничтожили скрытый командный пункт и базу условных террористов.
Подразделения реактивной системы залпового огня «Град» совместно с ротой беспилотных летательных аппаратов отработали задачи по обнаружению и огневому поражению противника, сообщает «РИА Новости».
Расчет беспилотного летательного аппарата обнаружил скрытый командный пункт и лагерь «террористов». Координаты цели были переданы артиллеристам, которые осуществили их огневое поражение.
После окончания стрельб расчеты реактивных систем залпового огня сменили позицию, уходя от возможного ответного удара.
Напомним, что расположенная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за рубежом. По договору с Душанбе российские военные будут находиться здесь до 2042 года.
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