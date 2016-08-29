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Российские военные уничтожили лагерь условных террористов

В ходе учений артиллеристы 201-й военной базы в Таджикистане поразили все цели

На прошедших в Таджикистане совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) российские артиллеристы уничтожили скрытый командный пункт и базу условных террористов.

Подразделения реактивной системы залпового огня «Град» совместно с ротой беспилотных летательных аппаратов отработали задачи по обнаружению и огневому поражению противника, сообщает «РИА Новости».

Расчет беспилотного летательного аппарата обнаружил скрытый командный пункт и лагерь «террористов». Координаты цели были переданы артиллеристам, которые осуществили их огневое поражение.

После окончания стрельб расчеты реактивных систем залпового огня сменили позицию, уходя от возможного ответного удара.

Напомним, что расположенная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за рубежом. По договору с Душанбе российские военные будут находиться здесь до 2042 года.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Российские военные уничтожили лагерь условных террористов

В ходе учений артиллеристы 201-й военной базы в Таджикистане поразили все цели

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