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Форвард российской сборной по хоккею Александр Овечкин женился

ФХР поздравила спортсмена и пожелала ему, чтобы свадьба принесла игроку много счастья

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила форварда российской сборной и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина с женитьбой.

«Вчера Александр Овечкин официально перестал быть холостяком. И стал счастливым мужем! Поздравляем Анастасию и Александра c женитьбой. И желаем, чтобы такой важный шаг приносил сплошную радость и много-много счастья. Ура!» — приводит «Спорт-Экспресс» сообщение федерации.

Ранее игрок национальной сборной опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию с обручальными кольцами. Под снимком Александр Овечкин оставил подпись: «Это счастье».

Это счастье❤️

Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

Хоккеист начал встречаться с актрисой и моделью Анастасией Шубской в марте 2015 года, и уже в сентябре пара объявила о своей помолвке.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Форвард российской сборной по хоккею Александр Овечкин женился

ФХР поздравила спортсмена и пожелала ему, чтобы свадьба принесла игроку много счастья

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Сергей Лисин

спортсмен

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