Форвард российской сборной по хоккею Александр Овечкин женился

ФХР поздравила спортсмена и пожелала ему, чтобы свадьба принесла игроку много счастья
Федерация хоккея России (ФХР) поздравила форварда российской сборной и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина с женитьбой.
«Вчера Александр Овечкин официально перестал быть холостяком. И стал счастливым мужем! Поздравляем Анастасию и Александра c женитьбой. И желаем, чтобы такой важный шаг приносил сплошную радость и много-много счастья. Ура!» — приводит «Спорт-Экспресс» сообщение федерации.
Вчера Александр Овечкин официально перестал быть холостяком.— Хоккей России (@russiahockey) 29 августа 2016 г.
И стал счастливым мужем! pic.twitter.com/3Mrmo8VnkU
Ранее игрок национальной сборной опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию с обручальными кольцами. Под снимком Александр Овечкин оставил подпись: «Это счастье».
Хоккеист начал встречаться с актрисой и моделью Анастасией Шубской в марте 2015 года, и уже в сентябре пара объявила о своей помолвке.
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