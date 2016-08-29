В Киеве признали, что альтернативы Минским соглашениям нет

Вице-премьер-министр Украины, глава Национального трехстороннего социально-экономического совета при президенте Украины Павел Розенко заявил о том, что Минские договоренности помогают остановить эскалацию ситуации на юго-востоке страны. Более того, вице-премьер считает, что Киев должен выполнять их в полной мере, так как альтернативы этим соглашениям не существует.

— Я отношусь к Минским договоренностям прагматично и считаю, что Украине дан шанс восстановить свою территориальную целостность мирным путем, то есть перевести войну из открытых боевых действий, которые уносят жизни, в плоскость дипломатического разрешения. Альтернативы Минским договоренностям на сегодняшний день никто не предложил, — заявил Розенко.

По словам украинского политика, Минский процесс дает стране шанс восстановить свою территориальную целостность мирным дипломатическим путем.

Розенко считает, что Украина должна выполнять Минские договоренности.

— Они (Минские соглашения. — «Известия») должны выполняться всеми сторонами, и выполнять надо все пункты, которые значатся в подписанном соглашении, комплексно, а не так, что часть выполняется, а часть нет, что-то в первую очередь, что-то во вторую, — заключил вице-премьер.

Ранее депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», экс-вице-премьер Украины Леонид Козаченко заявил, что выполнение Минских соглашений — это единственный и последний вариант для спасения Украины.

Таким образом, в Киеве начинают понимать, что мирное решение конфликта возможно. Несмотря на то что президент Украины Петр Порошенко признает факт того, что Верховная рада не дает возможности провести закон об особом статусе Донбасса, который предусмотрен Минскими договоренностями, появились заявления, отличные от воинственной официальной риторики.

Правда, в Москве относятся к заявлениям подобного рода с опасениями. Как заявил «Известиям» член общественной палаты, директор Института стран СНГ Константин Затулин, Киев старается смягчить впечатление от того, что президент страны Петр Порошенко не будет участвовать во встрече с главами России, Франции и Германии.

— Наивно полагать, что взрослые люди поменяли свою позицию. По предложению России «нормандской четверки» не будет, после того как Киев устроил диверсию в Крыму. Состоится встреча президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда на полях саммита G20. Порошенко туда не позвали. Естественно, он очень тяжело переживает это обстоятельство, ведь это — симптом недоверия к нему со стороны западных партнеров. Именно поэтому он пытается устами вице-премьера каким-то образом смягчить впечатление от подобного обстоятельства. Но надо понимать, что Украина никогда по своей воле не сделает ничего в осуществлении Минских договоренностей, — подчеркнул Константин Затулин.