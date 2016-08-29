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Понедельник,
29 августа
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Трамп призвал Клинтон обнародовать свою медицинскую карту

Претендент на пост главы США сообщил, что готов сделать то же самое

Кандидат на должность президента США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать свою историю болезней, и призвал свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон также пойти на этот шаг.

«Я полагаю, что оба кандидата, нечестная Хиллари и я, должны опубликовать свои медицинские карты. Я легко это могу сделать. Что насчет тебя, Хиллари?» — написал 70-летний политик в своем микроблоге в Twitter.

Ранее лечащий врач миллиардера Гарольд Борнстин заявил, что у Дональда Трампа нет проблем со здоровьем, а его физические силы и жизненный заряд — исключительны.

«Я полагаю, что он чувствует себя не лучше и не хуже любого человека, который ежедневно занимается зарядкой. Он не курит, не пьет, а это главное условие для продолжительной жизни», — приводит «Интерфакс» заявление доктора в интервью американскому телеканалу NBC.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Трамп призвал Клинтон обнародовать свою медицинскую карту

Претендент на пост главы США сообщил, что готов сделать то же самое

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