Трамп призвал Клинтон обнародовать свою медицинскую карту

Кандидат на должность президента США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать свою историю болезней, и призвал свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон также пойти на этот шаг.

«Я полагаю, что оба кандидата, нечестная Хиллари и я, должны опубликовать свои медицинские карты. Я легко это могу сделать. Что насчет тебя, Хиллари?» — написал 70-летний политик в своем микроблоге в Twitter.

I think that both candidates, Crooked Hillary and myself, should release detailed medical records. I have no problem in doing so! Hillary? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 августа 2016 г.

Ранее лечащий врач миллиардера Гарольд Борнстин заявил, что у Дональда Трампа нет проблем со здоровьем, а его физические силы и жизненный заряд — исключительны.

«Я полагаю, что он чувствует себя не лучше и не хуже любого человека, который ежедневно занимается зарядкой. Он не курит, не пьет, а это главное условие для продолжительной жизни», — приводит «Интерфакс» заявление доктора в интервью американскому телеканалу NBC.

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