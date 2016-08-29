Трамп призвал Клинтон обнародовать свою медицинскую карту

Претендент на пост главы США сообщил, что готов сделать то же самое
Кандидат на должность президента США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать свою историю болезней, и призвал свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон также пойти на этот шаг.
«Я полагаю, что оба кандидата, нечестная Хиллари и я, должны опубликовать свои медицинские карты. Я легко это могу сделать. Что насчет тебя, Хиллари?» — написал 70-летний политик в своем микроблоге в Twitter.
I think that both candidates, Crooked Hillary and myself, should release detailed medical records. I have no problem in doing so! Hillary?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 августа 2016 г.
Ранее лечащий врач миллиардера Гарольд Борнстин заявил, что у Дональда Трампа нет проблем со здоровьем, а его физические силы и жизненный заряд — исключительны.
«Я полагаю, что он чувствует себя не лучше и не хуже любого человека, который ежедневно занимается зарядкой. Он не курит, не пьет, а это главное условие для продолжительной жизни», — приводит «Интерфакс» заявление доктора в интервью американскому телеканалу NBC.
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