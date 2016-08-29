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Понедельник,
29 августа
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Сергей Лавров пообещал наказать виновников пожара в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обещал привлечь к ответственности виновных в гибели при пожаре 14 гражданок Киргизии

Сергей Лавров в беседе с главой киргизского МИДа Эрланом Абдылдаевым заверил, что будет проведено самое тщательное и всестороннее расследование трагедии, по результатам которого все виновные будут привлечены к ответственности.

Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Москве, который унес жизни 14 молодых жительниц Киргизии.

В свою очередь, Эрлан Абдылдаев выразил собеседнику признательность за поддержку и уверенность в скорейшем установлении всех обстоятельств, приведших к гибели граждан этой страны, сообщает МИД России.

Напомним, пожар на складе, расположенном на северо-востоке столицы, произошел рано утром 27 августа, площадь возгорания составила 200 кв. м. Погибли 17 человек, из которых 14 — жители Киргизии.

По данным МИД Киргизии, все погибшие — молодые женщины, большинство в возрасте 18–25 лет.

В посольстве Киргизии в Москве на Большой Ордынке открыт доступ к траурной книге. Любой желающий может оставить здесь слова соболезнования.

Автобусы с телами погибших отправились в аэропорт Внуково сегодня утром. Их провожали около сотни родственников и знакомых, живущих в Москве. Вылетающих на родину сопровождал посол Киргизии. Понедельник 29 августа объявлен в Киргизии днем траура по погибшим.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Сергей Лавров пообещал наказать виновников пожара в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обещал привлечь к ответственности виновных в гибели при пожаре 14 гражданок Киргизии

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