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МИД Польши: политика ЕС по перемещению беженцев не имеет смысла

По словам Конрада Шиманьского, Варшава рассматривает нынешнюю политику «стимуляции европейской миграции» как проблему

Политика перемещения беженцев в рамках Евросоюза не имеет смысла, поскольку надо в первую очередь останавливать миграционную волну, а это возможно только при усилении внешних границ ЕС, считает замглавы польского МИДа Конрад Шиманьский.

«По нашему мнению, такая политика релокации беженцев в Европейском союзе не имеет смысла и не может принести эффекта», — заявил он в эфире польского телевидения.

По его словам, сдержать миграционную волну можно лишь при усилении контроля внешней границы и сотрудничестве со странами транзита и происхождения миграции.

Шиманьский подчеркнул, что Польша рассматривает нынешнюю политику «стимуляции европейской миграции» как проблему.

«У Европы есть чувство утраты контроля над этим процессом. И абсолютно оправданно, что большая группа граждан стран Европейского союза задает себе вопрос, есть ли в этом смысл», — заявил он.

Напомним, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в сентябре 2015 года официально предложил странам Евросоюза на основе обязательных квот дополнительно принять в ближайшие два года в общей сложности 160 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

12 июля сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center, большая часть европейцев считает, что приток мигрантов увеличивает вероятность проведения террористических актов в странах Евросоюза. Такую точку зрения высказали 56% респондентов. Число опрошенных составило порядка 11,5 тыс. человек.

Исследовательский центр опросил жителей Венгрии, Польши, Нидерландов, Германии, Италии, Швеции, Греции, Великобритании, Франции и Испании. В докладе Pew Research Center отмечается, что на эти страны приходится 80% численности населения ЕС и 82% ВВП. 

По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 млн мигрантов.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

МИД Польши: политика ЕС по перемещению беженцев не имеет смысла

По словам Конрада Шиманьского, Варшава рассматривает нынешнюю политику «стимуляции европейской миграции» как проблему

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