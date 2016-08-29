«Балтийские дебюты» № 13: сближение поколений

13-й кинофестиваль «Балтийские дебюты» был приурочен одновременно к Году российского кино и к 70-летию Калининградской области – форпоста и анклава России на Западе. Он по уже сложившейся традиции проходит в курортном городе Светлогорске - недалеко от могилы великого немецкого философа Иммануила Канта. Не буду останавливаться на истории этой части Восточной Пруссии, когда Калининград был Кенигсбергом, а Светлогорск – Раушеном. Остановлюсь на вещах собственно кинематографических.

Случайным, но символическим парадоксом стало включение во внеконкурсную российскую программу фестиваля фильма «Экипаж» Николая Лебедева – нынешнего чемпиона отечественного проката, который был воспринят на ура в ночь предпоследнего дня «Балтийских дебютов», поскольку, как и все фильмы фестиваля, по решению местной администрации он демонстрировался бесплатно на огромном экране недавно построенного футуристического театра эстрады «Янтарь-холл». В том же здании проходили и основные фестивальные показы.

Парадокс же состоял в том, что в разгар перестройки кинематографическую жизнь региона начала Александра Яковлева - звезда первого «Экипажа» (фильм Александра Митты — «Известия»), которая практически с нуля создала здесь международный кинофестиваль «Янтарная пантера». Именно благодаря участию в этих фестивалях я и познакомился и с могилой Канта, и со Светлогорском, которые в те годы были далеко не так благоустроены.

После нескольких лет перерыва эту традицию продолжил нынешний ректор ВГИКа, а тогда - заместитель министра культуры Владимир Малышев. Александра Яковлева, к тому времени ставшая Аасмяэ, уехала из Калининграда и сделала карьеру в РЖД. Рассказы Малышева о том, как он случайно оказался здесь с Михаилом Швыдким, и они решили, что это место идеально для фестиваля, чрезвычайно заинтересовали не только зарубежных гостей, но и молодых россиян.



Успехом пользовалось и повествование о том, как первого председателя жюри - живого классика Донатаса Баниониса - возмутила «порнографическая», как казалось тогда, картина, наспех отобранная «на безрыбье». Меня, помнится, тоже приглашали в жюри на один из первых фестивалей, но особого шока я не испытал.

Фестиваль с первых же лет занял две важные ниши: с одной стороны, дебюты, а с другой – Балтийский регион, включающий не только постсоветские страны Балтии, но и Германию, и Польшу, и, конечно, Россию. Страны с небольшим объемом кинопроизводства не избалованы вниманием отборщиков крупных киносмотров мирового масштаба, поэтому их представители охотно приезжали и приезжают в курортный городок.



Дебютанты с удовольствием показывали работы, отобранные тоже молодым, бессменным, ныне уже повзрослевшим, но не забронзовевшим директором программ Леонидом Демченко. Правда, сегодня гостей привозить стало значительно сложнее из-за визового режима и недавнего сокращения прямых рейсов из-за границы.

Я вернулся сюда спустя почти десятилетие уже председателем жюри. На меня сразу произвел впечатление плодотворный контраст между большинством совсем юных зрителей (наиболее популярными были утренние программы анимационных фильмов), по определению молодых дебютантов и великими ветеранами. Последних нередко сопровождали члены их семьи — от актера Александра Михайлова или трех поколений четы Владимира Наумова и Натальи Белохвостиковой до сценариста Аркадия Инина, который на сцене обменивался новыми и старыми анекдотами с Сергеем Шакуровым.

Девять конкурсных фильмов (большинство из них были удостоены нескольких наград других международных кинофестивалей) также шли при полных залах. Конкурс был ровным и достойным, так что жюри пришлось нелегко. Тем не менее, я и мои коллеги – французский прокатчик Лоран Даниэлу, коллега (организатор фестивалей и телеведущий) Миролюб Вучкович и красавица-сподвижница легендарного Юриса Подниекса Антра Цилинска из Латвии - пришли к единогласному решению (может быть, этому помог тот факт, что все иностранцы в совершенстве владели русским языком).



Главный приз получила латышская социально-психологическая драма Ренарса Вимбы «Я – здесь!» (особо хотелось бы отметить исполнительницу главной роли Элину Васку, которая мне даже напомнила Дженифер Лоуренс в «Зимней кости»). Приз за режиссуру ленфильмовской картины «Иван» получила Алена Давыдова, а специальный приз жюри достался «Непрощенному» шведа Магнуса фон Хорна с формулировкой — «За блестящее кинематографическое воплощение трагедии нетерпимости». Нетерпимости, которая нередко приводит к разрыву между поколениями.