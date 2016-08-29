«Мосфильм» отреставрирует кинокартины «Война и мир» и «Освобождение»

Киноконцерн «Мосфильм» приступил к реставрации картины Сергея Бондарчука «Война и мир», а также фильма Юрия Озерова «Освобождение», сообщил замглавы предприятия Игорь Богдасаров.

«У нас в производстве всегда несколько картин, сейчас большие работы: «Война и мир» и «Освобождение». И та и другая картины были сняты на широкоформатную пленку», — приводит «РИА Новости» сообщение заместителя гендиректора «Мосфильма».

Игорь Богдасаров отметил, что специалисты концерна недавно закончили работу над реставрацией фильмов «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, «Асса» Сергея Соловьева, «Осенний марафон» Георгия Данелии и «Дядя Ваня» Андрея Кончаловского. Всего «Мосфильм» восстановил около 70 картин.

Вместе с тем руководитель предприятия Карен Шахназаров подчеркнул, что для реставрации фильмов требуются большие усилия и специальные технические решения.

— Это очень долгое дело, мы не можем поставить это на поток. Оцифровать можно, а реставрация — это сложно. Если этого не сделать, то картины неминуемо пропадут, — пояснил Карен Шахназаров.

Кроме того, глава фонда «Открытый мир» Елена Романова сообщила, что после Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября, отреставрированную картину Андрея Тарковского «Сталкер» покажут на нескольких площадках в Москве.

— Сейчас мы договариваемся о том, чтобы сделать ряд показов для молодежи в Москве уже после Венецианского фестиваля. Идут переговоры с кинозалом ГУМа, Центром документального кино, центром современного искусства «Гараж», — приводит ТАСС заявление Елены Романовой.