«Мастерская Петра Фоменко» научит студентов зарабатывать

В проекте «Студия 711» начинающим режиссерам и продюсерам дается полный карт-бланш
Фото: пресс-служба театра «Мастерская П.Н. Фоменко»
Продолжая традиции Петра Фоменко, именной театр которого вырос из студенческой мастерской, директор «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев позволил учащимся театральных вузов столицы показывать свои спектакли не в студенческих аудиториях, а на сцене действующего театра. Для этого Воробьев, будучи мастером курса продюсерского факультета Школы-студии МХАТ, создал экспериментальный проект «Студия 711», в котором студентам дается полный карт-бланш.
— Я подумал, что было бы интересно создать условия для практического образования. С этой целью студенты изучили гражданское законодательство и зарегистрировали автономную некоммерческую организацию «Студия 711». На ее базе они заключают реальные договоры, арендуют площадки, ищут деньги и зарабатывают их. Будучи студентами 3-го курса, они работают уже не с «фантиками», а с реальными деньгами, — рассказал «Известиям» директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев.
Спектакль «Встречи. В пространстве расставаний»
Фото: пресс-служба театра "Мастерская П.Н. Фоменко
В новом театральном сезоне студентам уже выделены две сцены «Мастерской Петра Фоменко» — в Сером зале будет показан спектакль «Встречи. В пространстве расставаний», а в Большом зале на Новой сцене — спектакль «Генрих IV. Сцены» по пьесе Шекспира.
При этом залы студенческой организации выделяются не бесплатно — юные продюсеры продают билеты на спектакли и отчисляют театру арендную плату.
Спектакль «Генрих IV. Сцены»
Фото: М.Мелешко
— В «Студии 711» мы стараемся взаимодействовать со студентами всех творческих вузов Москвы. На данном этапе это Школа-студия МХАТ, ГИТИС, Щукинское училище, ВГИК. Основной костяк студии — студенты 3-го курса продюсерского факультета, всего 20 человек. Они придумывают идеи и при получении коллективного одобрения запускают проект: ищут финансовое обеспечение, собирают команду из студентов творческих направлений и воплощают свои фантазии в жизнь, — рассказала «Известиям» директор «Студии 711» Дарья Карагодина.
Ближайшие спектакли: «Генрих IV. Сцены» (режиссер Кирилл Пирогов) — 9, 10, 30 сентября в 19.00; 9, 16 октября в 20.00 (Новая сцена, Большой зал); «Встречи. В пространстве расставаний» (режиссер Светлана Земляков) — 9, 25 сентября, 3 октября в 19.00 (Старая сцена, Серый зал).
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