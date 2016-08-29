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В Москве планируют показать отреставрированного «Сталкера»

Картина будет представлена на 73-м Венецианском международном кинофестивале

Отреставрированную киноленту Андрея Тарковского «Сталкер» планируют показать на нескольких площадках Москвы, об этом сообщила глава фонда «Открытый мир» Елена Романова.

«Сейчас мы договариваемся о том, чтобы сделать ряд показов для молодежи в Москве уже после Венецианского фестиваля. Идут переговоры с кинозалом ГУМа, Центром документального кино, центром современного искусства «Гараж», — сообщила Елена Романова на пресс-конференции в ТАСС.

73-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября. Отреставрированный «Сталкер» будет представлен в программе «Венецианская классика».

Директор концерна «Мосфильм», где занимаются реставрацией картины, режиссер Карен Шахназаров отметил, что реставрация значительно отличается от оцифровки. 

«Мы сделали уже более 70 фильмов и продолжаем эту программу. На собственные средства. К примеру, реставрация «Ивана Грозного» обошлась в $80 тыс., «Сталкер» должен быть дешевле, порядка $30–40 тыс.», — сказал Шахназаров.

Отреставрированные фильмы зрители смогут посмотреть онлайн в формате HD как на канале «Мосфильма», так и на других сервисах.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

В Москве планируют показать отреставрированного «Сталкера»

Картина будет представлена на 73-м Венецианском международном кинофестивале

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