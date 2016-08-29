В РФ изучают предложение главы МИД ФРГ по новому договору о вооружении

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что старый Договор об обычных вооруженных силах в Европе устарел и возврата к нему нет
Старый Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) устарел и возврата к нему нет, но Москва готова к диалогу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов. По его словам, Россия внимательно изучает предложение Берлина разработать новое соглашение по контролю за вооружениями в Европе.
«Мы внимательно изучаем статью министра иностранных дел ФРГ», — цитирует «РИА Новости» слова Ульянова.
Напомним, что, по мнению министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, результатом заключения с Россией нового соглашения по контролю над вооружениями может стать снижение напряженности между Москвой и НАТО и предотвращение гонки вооружений.
Как заявил Штайнмайер, такое соглашение послужило бы примером для других партнеров, а также стало бы «надежным способом для достижения прозрачности, предотвращения рисков и построения доверия». Штайнмайер заявил также, что Россия уже неоднократно призывала начать дискуссию по этому поводу.
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