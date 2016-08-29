Беспилотник США пролетел над территорией Ирана

Силы обороны Исламской Республики Иран засекли вхождение американского беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство страны.

Беспилотник прилетел в Иран со стороны Афганистана и удалился только после предупреждения со стороны иранских военных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление иранских военных.

Это не первый инцидент возле границ Ирана. Несколько дней назад США заявили об опасном сближении иранского катера с американскими кораблями. Моряки ВМС США открыли предупредительную стрельбу, после чего иранское судно изменило курс.