Западный военный округ проведет учебные стрельбы С-300 и С-400

Войска ПВО Западного военного округа проведут учебные стрельбы из С-300 и С-400. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

«На полигоне Капустин Яр в Астраханской области под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова началось командно-штабное учение (КШУ) по управлению группировками авиации и противовоздушной обороны (ПВО) округа с практическим действием войск», — сказал Мугинов.

В учениях задействованы соединения и воинские части ПВО, авиации, радиотехнических войск, силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разведывательные и мотострелковые подразделения общей численностью около 4 тыс. военных, до 1,5 тыс. единиц военной и спецтехники, в том числе более 50 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации.

«Для создания мишенной обстановки будет одновременно задействовано около 50 различных мишеней, для уничтожения которых будут использованы как средства войсковой ПВО зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук», «Тор», «Оса», «Тунгуска», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» и «Верба», так и зенитных ракетных систем С-300 и С-400», — добавил руководитель пресс-службы.

Также в ведомстве уточнили, что в ходе учений будут отработаны задачи по выходу из-под ракетно-авиационного удара условного противника. Соединения и воинские части авиации и ПВО отработают уничтожение различных целей, имитирующих крылатые ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, авиацию условного противника.



Подразделения РЭБ отработают вопросы противодействия силам и средствам наведения, обмена данными и управления условного противника.