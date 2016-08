Парламент Эстонии не смог выбрать президента

Парламент Эстонии не смог избрать президента страны в первом туре голосования, так как ни один из трех кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов.



Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что днем ранее в качестве кандидатов были зарегистрированы вице-председатель центристской парламентской фракции Майлис Репс, экс-канцлер права Аллар Йыкс и спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Все три кандидата являются гражданами Эстонии по рождению.

Полномочия нынешнего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса истекают осенью 2016 года. Он занимает этот пост уже второй раз и, согласно конституции, не может быть избран на третий срок.



Отметим, что в Эстонии действует двухуровневая система непрямых выборов президента: сначала президента пытается избрать парламент, но если никому из кандидатов не удается набрать нужное число голосов в ходе трех туров голосования, то выборы продолжаются в коллегии выборщиков. Ее образуют из депутатов парламента и представителей местного самоуправления.



Напомним, что президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в конце апреля выступил в роли диджея на концерте в Хельсинки. Мероприятие прошло в ночном клубе «Силтанен».

Там политик представил зрителям свои любимые рок-хиты 1960–1970-х годов, в том числе песни Дэвида Боуи, The Beach Boys, The Who и других артистов. Помогал Ильвесу известный финский музыкант Сами Яффа, сообщает портал Дни.ру.

Тоомас Хендрик Ильвес родился 26 декабря 1953 году в столице Швеции Стокгольме. Позднее его семья эмигрировала в США, где прошли детские и юношеские годы будущего политика.

Ильвес работал в Европейском парламенте, возглавлял Социал-демократическую партию Эстонии. Президентом страны он был избран 23 сентября 2006 года.