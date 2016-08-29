Порошенко отправил в отставку главу администрации президента Украины

Глава администрации президента Украины Борис Ложкин отправлен в отставку. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ в понедельник.

«Борис, я благодарю тебя за более чем два года, возможно, самых сложных года в истории Украины. То, что ты был и остаешься рядом», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Пост главы администрации президента займет губернатор Харьковской области предприниматель Игорь Райнин.

«Мной принято решение о назначении главой администрации президента Игоря Львовича Райнина», — сказал Порошенко, отметив, что Ложкин останется его советником.

Бизнесмен, мультимиллионер Борис Ложкин возглавлял администрацию украинского президента с 10 июня 2014 года.